Протиправна мобілізація: коли працівники ТЦК можуть застосовувати силу – пояснення нардепа

Народний депутат Руслан Горбенко прокоментував факти протиправної мобілізації громадян, які періодично відбуваються в Україні. За його словами, кожну справу, кожен окремий випадок потрібно розглядати ретельно і комплексно.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наприклад, представники ТЦК можуть застосовувати силу, вдаватись до примусових заходів у випадках, коли громадяни відмовляються виконувати законні вимоги щодо мобілізації. Такі дії також можуть бути обґрунтовані у випадках затримання осіб, які самовільно залишили військову частину або місце служби. Проте наразі почали ширитись заяви про побиття або навіть вбивства осіб від рук співробітників ТЦК", - зазначив він.

Горбенко наголосив, що необхідно проводити розслідування таких випадків, ретельні перевірки співробітників центрів комплектування. Адже були випадки, коли саме їхня некомпетентність ставала причиною конфліктів.

"Тому дуже важливий належний відбір кандидатів до ТЦК, зокрема, з урахуванням їхнього психологічного стану та підготовки для спілкування з військовозобов'язаними. Це зробить мобілізацію ефективнішою та вибудує довіру суспільства до центрів комплектування. Водночас очевидно, що необхідні більш жорсткі санкції за протиправні дії з боку посадових осіб, відповідальних за мобілізацію", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, як діятиме процедура зі штрафами за неоновлення даних у ТЦК від 17 липня.

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