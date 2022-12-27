Нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона і його тріумфальний виступ у Конгресі США зафіксували результат, отриманий на попередньому саміті НАТО у Бухаресті. Проте в США все ще є протистояння двох різних точок зору щодо підтримки України.

Таку думку "24 каналу" висловив російський публіцист та опозиціонер, який живе в США, Андрій Піонтковський.

Публіцист зауважив, що візит Зеленського до США також показав – залишилася серйозна проблема у відносинах із Заходом.

Він пояснює, що немає жодних питань чи претензій до політичної позиції партнерів України, однак є питання до реалізації цієї політичної підтримки. Як приклад він згадав, що на пресконференції Байдена та Зеленського, коли українська журналістка запитала у президента США, чи будуть передані Україні далекобійні ракети ATACMS, Байден спочатку намагався віджартуватися, але потім дуже непереконливо виправдовувався.

Це показує, що повністю це протистояння двох різних точок зору щодо підтримки України в адміністрації Байдена ще не завершене. І хоч після кожної передачі озвученого озброєння здавалося, що "лінія Блінкена та Остіна остаточно перемогла лінію Саллівана, а формула "ми хочемо перемоги України" перемогла формулу "ми не хочемо допустити програшу України", це досі не так.

"Залишки цієї другої позиції все-таки ще присутні. Але з глобальних позицій розуміння ролі України як найбільш активного члена НАТО Захід не може відійти далі. Це – вирішення завдання його безпеки. Засновуючись на цій позиції, Захід не може продовжувати накладати обмеження",– зазначив він.

Візит Зеленського до США

21 грудня Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Вашингтоні, а також виступив у Конгресі США.

Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу на $1 млрд , до якої входитимуть зокрема ЗРК Patriot.

Пані посол України в США Оксана Маркарова сказала, що Україна активно працює над тим, щоб США передали більше систем протиповітряної оборони Patriot, які так необхідні для захисту України від атак РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Patriot підготують до експлуатації в Україні менш ніж за пів року.

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