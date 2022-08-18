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Противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями

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Противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями

Фото: УНІАН

За даними Генштабу, окупанти відновлюють свої підрозділи.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 18 серпня.

Також ворог намагається утримати захоплені районіи Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони.

Нагадаємо, що вночі 18 серпня росіяни масовано обстріляли з артилерії Харків. Станом на зараз в Харкові загинули 17 людей, зокрема хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини.

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Дата публікації
Перегляди
478
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