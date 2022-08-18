Противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями

За даними Генштабу, окупанти відновлюють свої підрозділи.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 18 серпня.

Також ворог намагається утримати захоплені районіи Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони.

Нагадаємо, що вночі 18 серпня росіяни масовано обстріляли з артилерії Харків. Станом на зараз в Харкові загинули 17 людей, зокрема хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини.

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