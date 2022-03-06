Противник деморалізований, біжить, кидає техніку: голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію у місті

Противник деморалізований, біжить, кидає техніку: голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію у місті

Голова області наголосив, що зараз настав час гнати ворога далі.

Російські окупанти у Миколаєві деморалізовані. Вони біжать та кидають техніку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він також розповів, що, на жаль, є жертви серед мирного населення.

"Добрий ранок! МІ З УКРАЇНИ!

Зі сумного. Є жертви серед мирного населення. Загинула мати двох дітей. Молодий хлопець загинув через те, що взяв у руки снаряд.

Будь ласка! Не беріть нічого, не чіпайте. Може здетонувати будь-якої миті. Викликайте рятувальників!

Із хорошого. Противник деморалізований, біжить, кидає техніку. Зараз настав час гнати їх далі. Техніка, що у полях ваша. Забирайте все! Або передавайте військовим. Це компенсація.

Солярку не давати. Нічого не давати. Виливайте, паліть! Ворогу нічого не даємо і женемо орків!" — написав Кім.