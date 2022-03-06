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Противник деморалізований, біжить, кидає техніку: голова Миколаївської ОДА розповів про ситуацію у місті

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Голова області наголосив, що зараз настав час гнати ворога далі.

Російські окупанти у Миколаєві деморалізовані. Вони біжать та кидають техніку. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він також розповів, що, на жаль, є жертви серед мирного населення.

"Добрий ранок! МІ З УКРАЇНИ!

Зі сумного. Є жертви серед мирного населення. Загинула мати двох дітей. Молодий хлопець загинув через те, що взяв у руки снаряд.

Будь ласка! Не беріть нічого, не чіпайте. Може здетонувати будь-якої миті. Викликайте рятувальників!

Із хорошого. Противник деморалізований, біжить, кидає техніку. Зараз настав час гнати їх далі. Техніка, що у полях ваша. Забирайте все! Або передавайте військовим. Це компенсація.

Солярку не давати. Нічого не давати. Виливайте, паліть! Ворогу нічого не даємо і женемо орків!" — написав Кім.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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