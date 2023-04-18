"Противник накопичив сили та засоби": Гуменюк розповіла про контрбатарейну боротьбу з окупантами

Збройні сили України продовжують успішно знищувати окупантів та військову техніку на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Противник достатньо накопичив сил та засобів на тимчасово окупованих територіях України. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу з противником на півдні. За минулу добу наші захисники знищили дві артилерійські установки, два безпілотники та бронетехніку. Однак росіяни продовжують ховатись за місцевим населенням", - розповіла вона.

Гуменюк також зазначила, що росіяни продовжують примусову евакуацію на тимчасово окупованих територіях – окупанти вивозять людей на ті рубежі, куди переїжджають самі.

"Тобто там, де росіяни облаштовують нові місця базування, вони намагаються туди перевозити цивільне населення. Люди неохоче йдуть на таке переселення і воліють залишитись, щоб дочекатись ЗСУ", - резюмувала речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше Гуменюк повідомила, що у російських загарбників обмежена кількість ракет. Для обстрілу України ворог використовує керовані авіаційні бомби, авіацію, дрони, до яких кріпить розривні гранати.

Полковник ЗСУ у запасі Роман Світан попередив, що окупанти перестали завдавати масованих ракетних ударів, щоб накопичити запаси. І до осені вони можуть зібрати близько 2,5 тис. ракет.

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