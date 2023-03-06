Противник намагається перерізати трасу біля Красногорівки – Жданов розповів про бої

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ситуація у Красногорівці і біля траси (Донецька область) наразі важка. Йдуть бої, російські солдати намагаються перерізати трасу і вийти на місто.

Про це військовий експерт розповів у зведенні за 5 березня.

"Поки що безуспішно, адже наші війська відбивають будь-які спроби противника покращити своє тактичне положення або просунутися в цьому районі", - зазначив він.

Також, за словами Жданова, росіяни не полишають спроб покращити своє тактичне положенняу районі Водяного та Первомайська. На всьому оперативному напрямку ворог здійснює артилерійські мінометні та обстріли.

"На даний момент обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів на цьому напрямку. Ситуація складна, але стабільна. Тут просувань з боку російських військ не зафіксовано", - резюмував експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині та Луганщині тривають тяжкі битви.

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