"Противник намагається прорватися": у 3-й штурмовій бригаді розповіли про оборону біля Авдіївки

У третій штурмовій бригаді запевнили, що ситуація на нових позиціях стабільна.

Оборонна операція біля Авдіївки ще триває, вона є багатогранною, оскільки у ній беруть участь багато підрозділів.

Про це розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін у етері Еспресо.

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"Якщо говорити про 3-тю ОШБр, то дійсно ми зайняли підготовлені оборонні позиції біля Авдіївки. Ми тримаємо оборону. Противник намагається цю оборону прорвати й постійно проводить штурмові дії. Втім, варто наголосити, ситуація щодо нових позицій стабільна. Більшість бійців відійшли на нові позиції. Тому в цілому можна говорити про успішну операцію, але зазначу, що це багатогранна операція за участі різних служб і підрозділів. За всю операцію буде звітувати Генштаб", - розповів Бородін.

Він зазначив, що операції в Авдіївці - набагато складніші, ніж штурмові.

"Це дуже складний системний процес. Кожен підрозділ і служба повинні працювати за секундами. Оскільки кожна помилка може коштувати життя бійців", - пояснив він.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, окупанти розстріляли полонених українських військових на позиції "Зеніт" в Авдіївці. Офіційно Україна ще не коментувала.

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