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Противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

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Противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти на Південнобузькому напрямку зосереджені на утриманні зайнятих позицій.

Російські окупанти на півдні України зосередили основні зусилля на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА. Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурми біля Мар'їнки та знешкодили розвідгрупу біля Мазанівки.

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