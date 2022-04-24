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Противник наступає і намагається забезпечити сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму – Генштаб

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Противник наступає і намагається забезпечити сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму – Генштаб

ТСН.ua

Генеральний штаб ЗСУ передає актуальну інформацію щодо російського вторгнення.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Ворог намагається встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, у Херсонській області Збройні сили України ліквідували двох російських генералів, ще один - у тяжкому стані.

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