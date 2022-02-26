Противник не досяг поставлених стратегічних цілей - Головнокомандувач ЗСУ про другу добу війни

Противник не досяг поставлених стратегічних цілей - Головнокомандувач ЗСУ про другу добу війни

Він закликав знищувати ворога, а тих, хто не може, розповідати про тих військовим

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляє, що за результатами другого дня оборони України противнику не вдалося досягти поставлених раніше стратегічних цілей.

Про це він написав у повідомленні на сторінці у Facebook.

"Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення. Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни", - йдеться в повідомленні

За його словами, українські сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки та гелікоптери супротивника, збиваючи в небі крилаті ракети.

"Противник не досяг поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!", - наголосив він.

Він додав: "План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!"