Противник не виконав поставлені Кремлем завдання, встановити контроль в українських містах неможливо - Генштаб

Противник не виконав поставлені Кремлем завдання, встановити контроль в українських містах неможливо - Генштаб

Триває 24 доба героїчного протистояння українського народу повномасштабній збройній агресії РФ.

Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст - Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня.

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"Саме завдяки професійним і героїчним діям Сил оборони та потужному національному спротиву противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Навіть ворожа розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначають в Генштабі, ворог не припиняє наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах військової та цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб та боєприпасів підвищеної вражаючої дії.

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"Порушуючи норми міжнародного права та людської моралі, російські загарбники атакують густонаселені українські міста та села, об’єкти критичної та виробничої інфраструктури, школи, лікарні, державні установи", - наголошують українські військові.

Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у війні проти України. У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили майже весь особовий склад - до 90%. Відновити втрати немає ким, солдати пишуть рапорти про відмову воювати в Україні.

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