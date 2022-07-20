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Противник обстрілює цивільну інфраструктуру на трьох напрямках - Генштаб ЗСУ

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Противник обстрілює цивільну інфраструктуру на трьох напрямках - Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

"Чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої окупанти знову провалили, зазнали втрат та відійшли. Така ж участь у ворожих підрозділів, що наступали в напрямку Микільського та Новомихайлівки", - зазначило командування.

Нагадаємо, голова Пентагону висловився про війну в Україні. Він зазначив, що на сьогодні війна Росії проти України перебуває у вирішальній фазі. Тож допомога Україні від союзників і партнерів має життєву важливість.

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