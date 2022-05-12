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Противник обстрілює прикордонні райони: Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог намагається завадити переміщенню наших військ

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Противник обстрілює прикордонні райони: Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог намагається завадити переміщенню наших військ

Фото: УНІАН

Ворог намагається не допустити переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснював обстріли прикордонних районів України.

Про це повідомляється у зведенні від Генштабу ЗСУ.

"Імовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території Російської Федерації з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки", - зазначили у Генштабі.

знову бстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод. По ньому випустили, попередньо, чотири ракети. 

Варто зазначити, що на Великдень, 24 квітня, 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, тоді 1 людина загинула, 7 людей постраждали, є значні руйнування будівель. Пожежу на нафтопереробному заводі вдалося ліквідувати через двоє діб. 

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