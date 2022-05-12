Противник обстрілює прикордонні райони: Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог намагається завадити переміщенню наших військ

Противник обстрілює прикордонні райони: Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог намагається завадити переміщенню наших військ

Ворог намагається не допустити переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснював обстріли прикордонних районів України.

Про це повідомляється у зведенні від Генштабу ЗСУ.

"Імовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території Російської Федерації з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки", - зазначили у Генштабі.

знову бстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод. По ньому випустили, попередньо, чотири ракети.

Варто зазначити, що на Великдень, 24 квітня, 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, тоді 1 людина загинула, 7 людей постраждали, є значні руйнування будівель. Пожежу на нафтопереробному заводі вдалося ліквідувати через двоє діб.

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