Ворог здійснює масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців.

Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу України 12 липня.

Ворог здійснює масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої.

Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Також повідомлено про втрати ворога пісмля завдання ударів українською авіацією.

Тож, завдано 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Тим часом на Таврійському напрямку ЗСУ “скосили” понад дві роти окупантів, а на Бердянському під час наступу Збройні сили України мають частковий успіх уздовж лінії фронту, ініціатива повністю в українських військових.

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