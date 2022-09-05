Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 04.09.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Першочергове ураження здійснюється з метою порушення системи управління військами та логістичного забезпечення ворога. Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований.

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Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнені населені пункти на Донеччині та півдні України.

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