Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 04.09.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.
Першочергове ураження здійснюється з метою порушення системи управління військами та логістичного забезпечення ворога. Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований.
Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнені населені пункти на Донеччині та півдні України.
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