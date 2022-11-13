Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра - ОК "Південь"

Про це пише оперативне командування "Південь".

Продовжує поглиблення евакуації населення з населених пунктів по лівому берегу та одночасно завдає вогневих ударів реактивними системами залпового вогню та артилерією різних калібрів по позиціях Сил оборони та по звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом бойового дня, противник завдавав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів та територіальних громадах у Бериславському районі. Без постраждалих та втрат.

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Втеча росіян Правобережжя Херсонської області

Російська влада 9 листопада заявила про відведення військ з з правого берега Херсонщини на лівий берег. Через два дні у Міноборони РФ заявила про нібито завершення перекидання своїх військ.

Але у британській розвідці впевнені, що побіг з окупованого Херсона вони готували протягом останніх кількох тижнів. Цим процесом Росія публічно визнала труднощі, з якими вона зіштовхнулася на західному березі Дніпра. Ймовірно, що процес виведення військ розпочався ще 22 жовтня 2022 року. В той день "посадовці" окупаційної "влади" у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто.

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