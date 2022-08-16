"Противник продовжує наступати": Залужний розповів колезі з Канади про занепокоєння щодо Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що викликає занепокоєння розташування ракетних систем уздовж держкордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі "Зябрівка".

Загалом ситуація на фронті в Україні напружена, але повністю контрольована.

Про це Залужний розповів під час телефонної розмови начальнику штабу оборони Збройних сил Канади генералу Вейну Дональду Ейру.

Головнокомандувач ЗСУ ознайомив колегу із ситуацією на фронті.

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"Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка", – повідомив Залужний.

Він наголосив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

"Подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках", – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, як заявили в Повітряних силах ЗСУ, загроза наступу на Україну з Білорусі існує та існуватиме надалі. Не виключено, що Росія може використати територію РБ для "вітань" з Днем Незалежності України.

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