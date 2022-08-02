Противник продовжує ведення бойових дій: в Генштабі розповіли, що відбувається на Сіверському напрямку

Російські окупанти на Сіверському напрямку не припиняють обстрілювати позиції українських військових.

Окупанти на Сіверському напрямку продовжують обстрілювати позиції ЗСУ з території Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли позицій наших військ з території російської федерації та ведення повітряної розвідки у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що росіяни вживають заходів з поповнення втрат особового складу, озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, що ЗСУ можуть взяти в котел близько 20 тисяч російських окупантів.

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