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Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари -  оперативне командування «Південь»

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Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари -  оперативне командування «Південь»

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок 15.07.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація в зоні відповідальності напружена, але контрольована.
  • Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари.
  • Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці.
  • Гелікоптерними парами ворог завдавав ударів ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися.
  • Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Нагадаємо, на Харківщині бійці "Азову" поколошматили окупантів. У Вовчанському районі вони знищили три десятки росіян та їхню техніку.

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