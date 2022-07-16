Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в зоні відповідальності напружена, але контрольована.

Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари.

Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент було здійснено пуск трьох ракет типу “Калібр”, які й влучили по Вінниці.

Гелікоптерними парами ворог завдавав ударів ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися.

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Нагадаємо, на Харківщині бійці "Азову" поколошматили окупантів. У Вовчанському районі вони знищили три десятки росіян та їхню техніку.

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