Противник розміщує артилерійські системи у житлових кварталах Мелітополя та обстрілює Запорізький напрямок - Генштаб

Окупанти привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у Запорізькому напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти російською мовою у квітні 2022 року", - додали там.

Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду.

Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої “гуманітарної допомоги” місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

Нагадаємо, Буча, Гостомель та сусідній Ірпінь з перших днів війни перебували під постійними обстрілами та бомбардуваннями. Окупанти не щадили нікого і нічого. Вони обстрілювали нові багатоквартирні будинки, затишні котеджі, будинки старожилів цих гарних передмість Києва. Вони вбивали, викрадали і мучили мирних громадян, ґвалтували жінок, винищували тварин, грабували будинки, мінували вулиці.

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