Противник тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.
Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».
Противник в операційній зоні тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань.
Українськими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу.
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