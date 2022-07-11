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Противник тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом - оперативне командування "Південь"

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Противник тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України.

Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

Противник в операційній зоні тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань.

Українськими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу.

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