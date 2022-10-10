Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 9 жовтня 2022 року.

Ситуація в операційній зоні півдня, на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Сили оборони продовжують активні дії, противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Ворог наносить системне вогневе ураження по українських позиціях, застосовує армійську авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію й міномети вздовж лінії бойового зіткнення і по прилеглих громадах. Тилові райони продовжує атакувати нетиповим використанням зенітно-ракетних систем С-300, ракетними ударами з неба та дронами-камікадзе.

Для запобігання просування українських військ - здійснює мінування місцевості.

На напрямок просування наших військ ворог підтягує резерви – близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки.

З метою уточнення положення українських військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати «Орлан-10» летально приземлено в Миколаївському районі.

У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати українські підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.

Продовжуються авіаудари, за цей бойовий день їх було 7, 5 з яких по Давидову Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Без суттєвих втрат.

Ввечері з акваторії Чорного моря завдано ракетного удару в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця.

З «Градів» і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Ситуація на півдні

Окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій.

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