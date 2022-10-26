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Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

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Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Ворог намагається завдати вогневого ураження українським військам.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні за 25 жовтня 2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На південнобузькому напрямку, в операційній зоні Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Наносить вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення.

Додамо, що на півдні ворог намагався покращити свої позиції, але відступив після стрілецького бою

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацію Збройним Силам України. Тому місцевих жителів просять за можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

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Дата публікації
Перегляди
626
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