Противник веде повітряну розвідку: Генштаб повідомив, на яких на напрямках ворог готується до наступу

Противник веде повітряну розвідку: Генштаб повідомив, на яких на напрямках ворог готується до наступу

Основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 9 травня.

"На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку", - заявили там.

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині - село Циркуни.

А на окупованих територія ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні.

Читайте також: