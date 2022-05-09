Противник веде повітряну розвідку: Генштаб повідомив, на яких на напрямках ворог готується до наступу

Основні зусилля окупанти продовжують зосереджувати на недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України.
На Слобожанському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Веде оборону.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 9 травня.
"На Ізюмському напрямку триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку", - заявили там.
Нагадаємо, що вчора, 7 травня, українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині - село Циркуни.
А на окупованих територія ворог поширює фейки про примусову мобілізацію в Україні.
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