Противник вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро - ОК "Південь"

Стала відома оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 26.10.2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація на південнобузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована.

Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації.

Ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував наші позиції, за що влучним пострілом воїнів-зенітників «Алігатор» був збитий.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Продовжує ворог атаки дронами-камікадзе. Пізно ввечері по півдню материкової України з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу «Shahed-136». Силами протиповітряної оборони 3 збито над Миколаївщиною, 15 - над Одещиною, ще 1 - над Вінницькою областю.

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Нагадаємо, що увечері 26 жовтня українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136».

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що безпілотники не можуть ухилятися від ракет систем ППО.

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