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Росія втрачає наступальний потенціал, хоче залучити армію Білорусі: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію

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Росія втрачає наступальний потенціал, хоче залучити армію Білорусі: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію

facebook.com/Сухопутні війська України

Військові зазначають, що "противник не досяг успіху на жодному з напрямків".

Росія не може просунутися вглиб України, взяти великі міста, а тому може застосувати ще й білоруську армію.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24:00 понеділка, 28 лютого.

  • Противник не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.
  • Українські військові констатують, що "незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь".
  • Ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі російські окупанти продовжують спроби відновити наступ у напрямку Києва.
  • Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфрастуктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.
  • В акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.
  • На всіх напрямках підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі.
  • Противник не досяг успіху на жодному з напрямків.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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