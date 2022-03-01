Росія втрачає наступальний потенціал, хоче залучити армію Білорусі: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію

Росія втрачає наступальний потенціал, хоче залучити армію Білорусі: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію

Військові зазначають, що "противник не досяг успіху на жодному з напрямків".

Росія не може просунутися вглиб України, взяти великі міста, а тому може застосувати ще й білоруську армію.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24:00 понеділка, 28 лютого.

Противник не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Республіки Білорусь , що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.

не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, , що завершують зосередження уздовж Державного кордону України. Українські військові констатують, що "незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал, він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ , зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь".

, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь". Ситуація навколо Києва залишається напруженою . На Поліссі російські окупанти продовжують спроби відновити наступ у напрямку Києва.

. На Поліссі російські окупанти продовжують спроби відновити наступ у напрямку Києва. Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфрастуктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах , нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права. В акваторії Чорного моря , в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним . Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, . Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування. На всіх напрямках підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії та БПЛА Bayraktar ТВ2 утримують визначені рубежі .

. Противник не досяг успіху на жодному з напрямків.