Противник зосередив ударні та транспортні гелікоптери на території Бєлгородської області - Генштаб

У Генштабі доповіли про 40 одиниць повітряних машин Мі-24 та Мі-8.
Ворог зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.
Про це повідимили у Генштабі ЗСУ 4 травня.
Також росіяни активізували завдання ракетно-бомбових ударів. Так вони хочуть зруйнувати транспортну інфраструктуру України.
Нагадаємо, виконавча влада Європейського Союзу в середу, 4 травня, запропонувала найжорсткіший пакет санкцій проти РФ за війну в Україні, але кілька країн завадили досягненню домовленостей. Так, Болгарія, Угорщина, Словаччина і Чехія висловили стурбованість з приводу нафтового ембарго на зустрічі представників 27 урядів ЄС.
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