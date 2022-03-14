"Противник зосередив зусилля на трьох напрямках, на інших - стає в оборону": Арестович про ситуацію на фронтах 14 березня

"Противник зосередив зусилля на трьох напрямках, на інших - стає в оборону": Арестович про ситуацію на фронтах 14 березня

За словами політика, російські запаси вичерпуються.

Противник визначився з оперативним напрямком – це Маріуполь, це спроба оточити українські війська у зоні ООС ударами від Ізюму та від Волновахи, а також Миколаїв. У районі Києва, Харкова, Сум, Чернігова фактично залишилися лише тактичні дії місцевого значення.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Серйозної військової загрози вони не становлять - з ними розберуться війська на місці. Щодо питання російського поповнення - не бачимо ми практичних можливостей значних резервів, які можуть значно змінити ситуацію, - зазначив він.

За словами Арестовича, при загибелі росіян по кілька сотень людей на добу, запровадження ще 5-7 тисяч нічого принципово не змінить, а вони більше не знайдуть.

"За деякими даними, вони почали відмовлятися від ідеї привезти сюди сирійських та лівійських бійців - вони просто дуже погано вербуються і не хочуть гинути. Білоруська армія не прагне наступати, тому російські запаси вичерпуються", - резюмував він.

Своєю чергою, голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні головний пріоритет – посилення української протиповітряної та протиракетної оборони. Міністерство працює цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу або придбати необхідну зброю, сказав він.

ТСН.ua