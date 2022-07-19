Противник зосередився на спробах просування на Сіверськ і Бахмут - Генштаб ЗСУ

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 липня.

"Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив", - поавідомляє джерело.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.

Раніше повідомляли, що у Харківській області щодня нарощують оборонні потужності. Зокрема, в області проводяться фортифікаційні роботи, бійці проходять тренування, оновлюється озброєння. Все це робиться для укріплення оборони регіону.

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