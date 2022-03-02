"Противнику розвивати наступ на Київ не вдається": Арестович про ситуацію на північному заході

"Противнику розвивати наступ на Київ не вдається": Арестович про ситуацію на північному заході

Окупанти відновлюють втрати і поки нікуди не рухаються.

Північно-західніше Києва противник продовжує зосереджувати свої зусилля і угруповання для того, щоб розвивати наступ на Київ, але йому це не вдається, завдяки системній і вправній роботі ЗСУ.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу у середу, 2 березня.

"Вчора були нанесені авіаційні і артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати і поки нікуди не рухаються", - зазначив він.

Як повідомлялось, Росія, яка напала на Україну 24 лютого, продовжує стягувати військові сили все ближче до Києва. Столиця готується обороняти місто від загарбників, людей закликають дотримуватися комендантської години, яка діє від 20:00 до 07:00.