Протягом десяти днів Росія завдала близько 190 масованих ударів по Україні: що відомо

Найбільше ударіва окупанти завдали по Києву та області.

Від 7 до 18 жовтня армія країни-агресорки Росії завдала близько 190 масованих ударів по Україні. Окупанти обстріляли 16 областей та місто Київ.

Про це під час брифінгу повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

За його словами, росіяни атакували українські регіони ракетами, дронами-камікадзе та артилерією. Більшість атак було завдано по критичній інфраструктурі - об'єктах енергетики. Також постраждали і цивільна інфраструктура. Найбільше дісталося Київській області та столиці.

В ДСНС повідомляють, що за десять днів внаслідок ракетних атак загинули понад 70 українців, а потерпіло 240 осіб. Внаслідок обстрілів пошкоджено понад 380 об’єктів, 240 житлових будинків та інших об’єктів.

У період від 7 до 18 жовтня було знеструмлено близько 4 тис. населених пунктів у 11 областях України. Рятувальники ліквідували понад 120 пожеж, під час яких врятовали близько 750 осіб.

Масований ракетний удар 18 жовтня

Вранці 18 жовтня після 07:00 в Україні почали оголошувати повітряну тривогу. Впродовж години всі регіони країни "почервоніли". У деяких областях "тривога" тривала понад три години. Окупанти атакували кілька міст, де атакували об'єкти критичної інфраструктури.

Армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. У столиці було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Виникли перебої зі світлом та водопостаанням.

Після ранкової атаки киян просять зробити запаси води та економити електроенергію. Мер столиці Віталій Кличко закликав не вмикати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

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