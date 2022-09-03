Протягом дня окупанти п’ять разів обстріляли громади Сумщини з артилерії та мінометів

Протягом суботи, 3 вересня, російські загарбники п’ять разів обстріляли дві громади Сумської області.

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день було два обстріли території Білопільської громади – усього 17 "прильотів" з міномету.

Також надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям Краснопільської громади – всього майже 50 "прильотів" із САУ та мінометів.

Нагадаємо, від початку війни від ворожих обстрілів загинули понад 7 тисяч мирних жителів.

Читайте також: