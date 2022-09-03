Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Протягом дня окупанти п’ять разів обстріляли громади Сумщини з артилерії та мінометів

Дата публікації
Перегляди
220
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом дня окупанти п’ять разів обстріляли громади Сумщини з артилерії та мінометів

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Постраждалих немає, інформація щодо руйнувань уточнюється.

Протягом суботи, 3 вересня, російські загарбники п’ять разів обстріляли дві громади Сумської області.  

Про це розповів очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день було два обстріли території Білопільської громади – усього 17 "прильотів" з міномету.

Також надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям Краснопільської громади – всього майже 50 "прильотів" із САУ та мінометів.

Нагадаємо, від початку війни від ворожих обстрілів загинули понад 7 тисяч мирних жителів.

Читайте також:

Дипломи, які ніколи не видадуть: у Сумах вшанували пам'ять загиблих на війні студентів

Дипломи, які ніколи не видадуть: у Сумах вшанували пам'ять загиблих на війні студентів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація