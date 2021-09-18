Протягом доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню: двоє поранених

Стан здоров’я обох – задовільний.

Протягом минулої доби, 17 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у зведенні Операції об’єднаних сил 18 вересня.

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Поблизу Пісків противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру. Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Павлаполя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Зайцевого боойвики відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців ЗСУ дістали вогнепальні осколкові поранення. Їх шпиталізували до медзакладу. Стан здоров’я обох – задовільний, кажуть медики.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. 5,95% ВВП направлять на сектор безпеки та оборони України.

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