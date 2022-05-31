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Протягом доби із зони активних бойових дій на Донеччині вдалося евакуювати 10 людей (фото)

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Протягом доби із зони активних бойових дій на Донеччині вдалося евакуювати 10 людей (фото)

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Від початку повномасштабного вторгнення з населених пунктів Донецької області евакуйовано понад 8,5 тисяч осіб.

За минулу добу у Донецькій області із зони активних бойових дій проведена евакуація 10 людей. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України. 

Зокрема, людей вдалось вивезти з Авдіївки, Нью-Йорку та Райгородка. 

Особовим складом Головного управління також було надано допомогу громадянам під час евакуації на залізничному вокзалі в м. Покровськ.

Всього від 24 лютого 2022 року з населених пунктів Донецької області співробітниками підпорядкованих підрозділів Головного управління евакуйовано 8 507 осіб.

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Нагадаємо, російські окупанти штурмують в районах Сєвєродонецька і Тошківки, є жертви серед цивільних у Лисичанську.

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