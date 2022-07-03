Протягом доби на Донеччині від обстрілів окупантів загинули четверо жителів, ще п’ятеро поранено

Протягом доби на Донеччині від обстрілів окупантів загинули четверо жителів, ще п’ятеро поранено

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Протягом суботи, 2 липня, на Донеччині від рук окупантів загинуло четверо людей, ще п'ятеро – поранено.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 липня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську. Ще 5 людей отримали поранення, зокрема – 2 дитини у Добропіллі", - зазначив він.

Нагадаємо, протягом суботи окупанти тричі обстріляли Сумську область.

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