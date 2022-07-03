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Протягом доби на Донеччині від обстрілів окупантів загинули четверо жителів, ще п’ятеро поранено

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Протягом доби на Донеччині від обстрілів окупантів загинули четверо жителів, ще п’ятеро поранено

Фото: Національна поліція України

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Протягом суботи, 2 липня, на Донеччині від рук окупантів загинуло четверо людей, ще п'ятеро – поранено. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 2 липня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську. Ще 5 людей отримали поранення, зокрема – 2 дитини у Добропіллі", - зазначив він.

Нагадаємо, протягом суботи окупанти тричі обстріляли Сумську область.

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