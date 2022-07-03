Протягом доби на Донеччині від обстрілів окупантів загинули четверо жителів, ще п’ятеро поранено

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Протягом суботи, 2 липня, на Донеччині від рук окупантів загинуло четверо людей, ще п'ятеро – поранено.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 2 липня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську. Ще 5 людей отримали поранення, зокрема – 2 дитини у Добропіллі", - зазначив він.
Нагадаємо, протягом суботи окупанти тричі обстріляли Сумську область.
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