Протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь на Луганщині: обстріляли школу-інтернат в Гірському

Протягом доби окупанти 15 разів відкривали вогонь на Луганщині: обстріляли школу-інтернат в Гірському

Російська армія обстріляла обласну школу-інтернат в Гірському Луганської області.

Протягом минулої доби росіяни 15 разів відкривав вогонь по житловим кварталам та інфраструктурі Луганщини. Зокрема, удару по Гірському завдали близько 10:00 10 травня.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Є потрапляння в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами. Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був - "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали", - наглосив керівник регіону.

Крім того, у Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід. Як наслідок, місто залишилось без палива. Другу добу немає й світла.

Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено житлову інфраструктуру: у Врубівці - шість житлових будинків, а також будинок культури, Рубіжному - три багатоповерхівки, у Лисичанську - дві. У Сєвєродонецьку - будівля готелю та багатоповерхівка.

Як повідомлялося, російські військові крадуть сучасне обладнання зі шкіл та лікарень тимчасово окупованої ними Кремінної. Росіяни викрали із приміщень закладів новітнє обладнання та техніку. Крадене окупанти вивозять до Росії.

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