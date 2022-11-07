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Протягом доби окупанти атакували з танків та артилерії три райони Харківської області, є поранені – ОВА

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Час на прочитання
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Протягом доби окупанти атакували з танків та артилерії три райони Харківської області, є поранені – ОВА

Фото: Олег Синєгубов

Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав 45-річний чоловік.

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала обстріли населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області з танків та артилерії.  

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у селищі Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами – 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. 

На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем, проте ЗСУ ведуть бої та завдають окупантам вогневого ураження.

Нагадаємо, на Харківщині виявили службовця лісгоспу, який допомагав окупантам розкрадати ліс.

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Дата публікації
Перегляди
553
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