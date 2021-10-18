Протягом доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню

Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 18 жовтня.

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В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. У бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського бойовики застосовували станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, повідомили у штабі. "На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність", - йдеться у зведенні.

Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, Українська делегація в ТКГ щодо Донбасу готова повернутися до очних зустрічей, щоб зберегти конфіденційність переговорів. Однак Мінськ як локація для таких зустрічей - неприйнятний. Тривають консультації з пошуку іншої локації.

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