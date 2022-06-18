Протягом доби окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: найбільше постраждала Авдіївка (фото)

Поліція Донецької області задокументувала 17 воєнних злочинів росіян проти мирного населення.

Протягом доби російські загарбники продовжували обстріли населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Найбільше постраждала Авдіївка – російські війська завдали п’ять ударів по житловому сектору та коксохімічному заводу.

Загалом окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Бахмут, Красногорівку, смт Очеретине та Нью-Йорк, села Желанне, Нетайлове, Новоселівку Першу, Орлівку, Пантелеймонівку, Комишівку, Неліпівку.

Були вбиті та поранені мирні мешканці.

Руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти – 21 житловий будинок, з них три багатоквартирні, школу, будинок культури, комунальне підприємство, три заводи, психоневрологічний інтернат тощо.



Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під ранок 18 червня окупанти запустили ракети по Кременчуці Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

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