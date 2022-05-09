Протягом доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів Донеччини: є жертви та поранені

Внаслідок обстрілів було зруйновано цивільні об’єкти. Також є загиблі та поранені.
Протягом минулої доби, 8 травня, російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення.
Окупанти вбили та поранили мирних жителів.
Про це повідомляє МВС.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків, важкої артилерії.
Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.
Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти розстріляли до 20 своїх авто.
Читайте також:
- У Росії сильно вичерпалися запаси високоточних боєприпасів - британська розвідка
- ЗСУ перетворили техніку на металобрухт: найдорожчі втрати Росії у війні проти України
- Втрати окупантів в Україні у живій силі та техніці постійно зростають: Генштаб оновив дані