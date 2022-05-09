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Протягом доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів Донеччини: є жертви та поранені

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Протягом доби окупанти обстріляли 19 населених пунктів Донеччини: є жертви та поранені

МВС

Внаслідок обстрілів було зруйновано цивільні об’єкти. Також є загиблі та поранені.

Протягом минулої доби, 8 травня, російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення. 

Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

Про це повідомляє МВС.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, танків,  важкої артилерії.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Мар’їнка, Залізне, Вугледар, Сіверськ, Святогірськ, Малотаранівка, Дробишеве, Очеретине, Новокалинове Очеретинської ТГ, Званівка Званівської ТГ, Нью-Йорк, Костянтинівка Мар’їнського району, Сидорове Святогірської ТГ, Дронівка Бахмутського району.

Нагадаємо, на Запоріжжі окупанти розстріляли до 20 своїх авто.

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