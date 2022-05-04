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Протягом доби окупанти обстріляли Сумщину з гелікоптера та "Градів" - ОВА

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Протягом доби окупанти обстріляли Сумщину з гелікоптера та "Градів" - ОВА

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Постраждала школа та об'єкти інфраструктури.

На Сумщині російські окупанти з гелікоптера обстріляли школу Есманської громади та здійснили артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

"Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об'єктах інфраструктури. Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з "Градів" вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці", - написав Живицький.

Нагадаємо, на Сумщині окупанти зруйнували та пошкодили майже 1000 об’єктів інфраструктури.

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