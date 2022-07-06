Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та область: серед поранених – дитина

Через ракетний удар фактично знищено приміщення одного із вищих навчальних закладів.
За добу ворого продовжував обстріли Харкова та області з території Російської Федерації.
Про це повідомляє очільник Харквіської ОВА Олег Синєгубов.
За добу по області постраждали троє осіб: Чугуївський район - двоє, серед них дитина – 1 рік та 11 місяців та чоловік 64 років. Чоловік 50 років госпіталізований із Гусарівки.
Вночі окупанти завдавали ракетних ударів із території РФ по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах міста.
Внаслідок атак у Новобаварському районі зруйновано частину адмінбудівлі.
У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.
По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.
Синєгубов також підкреслив, що наступальні операції Росії – безуспішні.
Нагадаємо, харків’яни щодня потерпають від хаотичних обстрілів: від старту до вибуху менше 180 секунд.
Читайте також:
- Щоденник окупанта: росіянин вбивав, мародерив на Харківщині і все описував на сторінках зошита, та був знищений
- Як можна розрядити ситуацію з обстрілами в Харкові: Жданов відповів
- Окупанти постійно завдають артобстрілів по чотирьох районах Харківщини: де найнебезпечніше (фото)