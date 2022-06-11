Протягом доби окупанти пошкодили 32 будинки, супермаркет та підприємство у Харківській області

Унаслідок ворожих обстрілів без газопостачання залишилися чотири населені пункти Харківщини.

Харківська поліція щодня фіксує нові факти артобстрілів області. Минулої доби ворог продовжив знищувати житлові квартали, адміністративні, соціальні, торговельні та інфраструктурні об’єкти у місті та області.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під удари снарядів та ракет потрапили с .Леб’яже, смт Чкаловське, смт Печеніги Чугуївського району, м. Золочів, м. Дергачі.

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджені приміщення підприємства та супермаркету. Крім того, пошкоджень зазнали 32 житлових будинки в різних районах області, склади, 11 транспортних засобів, у тому числі 4 вантажівки з зерном, а також газопровід високого тиску, без газопостачання залишились місто Дергачі, смт Мала Данилівка, с. Лужок та Караван.

Також повідомляється, що на блок постах протягом доби правоохоронці перевірили майже 1800 транспортних засобів для припинення правопорушень. До територіальних підрозділів доставлено 19 осіб для встановлення їх можливої причетності до співпраці з диверсійними групами.

Нагадаємо, окупанти б’ють по Харкову бомбами та ракетами більшої потужності, Терехов описав ситуацію в місті.

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