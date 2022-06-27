Протягом доби окупанти продовжували обстріли Харкова та районів області: загинуло дві людини, є поранені

Також російські загарбники дистанційно замінували місцевість у Харківській області.
Окупанти протягом минулої доби обстрілювали Київський та Шевченківський райони Харкова, Чугуївський і Харківський райони області. Загалом за добу загинули дві жінки, п’ятеро мирних жителів поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові вночі російська ракета влучила у подвір'я школи. Унаслідок ще одного ракетного удару пошкоджена адміністративна будівля. Постраждалих немає.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 людей поранені. Снаряди влучали по господарських спорудах, пошкоджено вуличний газогін.
У Харківському районі протягом доби через російські обстріли отримали вибухові травми ще троє цивільних.
Збройні сили продовжують нищити окупантів на лінії зіткнення. На Харківському напрямку загарбники вели наступ в напрямку Дементіївки та Питомника, зазнали втрат та відійшли. Окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.
Також у районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому росіяни бомблять Харків і область.
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