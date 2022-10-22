Протягом доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 дронів-камікадзе

Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 жовтня.

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Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Нагадаємо, у Чорному морі ворог підготував до застосування понад 30 "Калібрів".

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