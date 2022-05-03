Протягом доби окупанти завдали по Харкову два удари: є поранені та загиблий

Протягом доби окупанти завдали по Харкову два удари: є поранені та загиблий

У Харківській області російські війська обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

Протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл.

Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

За добу на Харківщині 3 поранених: Харків – 2 особи, Чугуївський район – 1 людина.

У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств, загинув чоловік.

"Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території", - зазначив він

Активні бойові дії тривають на Ізюмському напрямку.

Комунальні служби області продовжують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок.

Нагадаємо, у Харкові військові РФ продовжують вбивати мирних українців, обстрілюють навіть кладовища.

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