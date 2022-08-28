Протягом доби окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранений

За минулу добу, 27 серпня, окупанти продовжували обстріли Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, 27 серпня, о 10:00 та 10:30 під ворожими обстрілами були с. Оленівка та с. Любомирівка Шевченківської громади. Одна людина зазнала поранень.

Вдень, 27 серпня, орієнтовно о 15:00 внаслідок обстрілів селище Первомайське Первомайської громади пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає.

У Баштанському районі ввечері, 27 серпня, близько 16:30 були обстріли с. Широке Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано два житлових будинки та сільгоспбудівлі у домогосподарствах. Постраждалих немає.

Також вчора, 27 серпня, близько 10:00 та сьогодні, 28 серпня, орієнтовно о 04:00 та 06:00 в с. Широке були обстріли за межами села.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, окупанти вночі обстріляли житловий квартал Бахмута, під завалами шукають людину.

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