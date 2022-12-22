Протягом доби Росія завдала п`ять ракетних та п`ять авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області.

Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 22 грудня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вргневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено вісім вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, США прагнуть створити передумови для мирних переговорів між Україною та Росією. У Штатах мають три різних варіанти розвитку цих подій, два з яких передбачають втрату українських територій.

15-річний месник знищив колону ворожої техніки

Читайте також: