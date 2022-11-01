Протягом доби росіяни гатили із артилерії по двох районах на Харківщині – ОВА

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також зазначив, що у Харкові ніч минула без ударів росіян.

"Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 563 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на Харківщині

Правоохоронці продовжують фіксувати злочини російської армії на деокупованих територіях Харківської області.

Так, у Харківській області правоохоронці знайшли ще одне масове поховання воїнів ЗСУ. У братській могилі може бути 17 тіл українських захисників.

В Ізюмі Харківської області правоохоронці вилучили тіла 46-річного чоловіка, його 20-річного сина та 56-річного знайомого, яких росіяни розстріляли під час окупації.

Правоохоронці відкрили 12 кримінальних проваджень стосовно освітян, які погодилися на співпрацю з "адміністраціями" ворога у Харківській області.

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