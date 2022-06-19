Протягом доби ворог продовжував обстріли Харківщини: є загиблий та поранені

Протягом доби ворог продовжував обстріли Харківщини: є загиблий та поранені

Окупанти продовжують обстріли Харківської області майже "за графіком".

Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця, що в Ізюмському районі, загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних отримали поранення. 1 поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади.

На Ізюмщині ворог також завдав удару по підприємству з нафтопереробки. Масштабну пожежу досі ліквідовують.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Окупанти провели дистанційне мінування с. Черкаські Тишки.

На Ізюмщині ворог готує нові спроби наступу в напрямку Слов'янська. ЗСУ тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат.

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по газопереробному підприємству в Харківській області.

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